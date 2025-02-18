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56% средств кэшбека и зимней еПоддержки украинцы направили на оплату коммуналки — Минэкономики

20:13, 18 февраля 2025
Общая сумма средств, которую потратили украинцы с октября по февраль, составляет 6,7 млрд гривен из полученных 9,6 млрд.
56% средств кэшбека и зимней еПоддержки украинцы направили на оплату коммуналки — Минэкономики
Фото: diia.gov.ua
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Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что 56% средств Зимней еПоддержки и Национального кэшбека украинцы направили на оплату коммунальных услуг.

Также она добавила, что часть средств пошла на мобильную связь, украинские лекарства и книги, транспортные и другие услуги.

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:

Коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов)

Телекоммуникации, в том числе мобильная связь - 1,4 млрд грн

Заведения питания - 386 млн грн

Лекарство - 189 млн грн

Компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн ​​грн

Благотворительность - 177 млн ​​грн

Книги и другая печатная продукция - 147 млн ​​грн

Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт - 90 млн грн

Кинотеатры - 47 млн ​​грн

Почтовые услуги - 42 млн грн

Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги - 29 млн грн

Расходы охватывают программы «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек» с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года. Общая сумма средств, израсходованных украинцами за этот период, составляет 6,7 млрд гривен из полученных 9,6 млрд.

По состоянию на 17 февраля общее количество заявок на выплату 1000 гривен, поданных через Дію и банки-партнеры, достигло 12 млн, из них почти 3 млн - на выплаты на детей.

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