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56% коштів кешбеку та зимової єПідтримки українці спрямували на оплату комуналки — Мінекономіки

20:13, 18 лютого 2025
Загальна сума коштів, витрачених українцями з жовтня по лютий, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.
56% коштів кешбеку та зимової єПідтримки українці спрямували на оплату комуналки — Мінекономіки
Фото: diia.gov.ua
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Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що 56% коштів Зимової єПідтримки і Національного кешбеку українці спрямували на оплату комунальних послуг.

Також вона додала, що частина коштів пішла на мобільний зв’язок, українські ліки та книжки, транспортні та інші послуги.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

Комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат)

Телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн 

Заклади харчування — 386 млн грн

Ліки — 189 млн грн

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн

Благодійність — 177 млн грн

Книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн

Залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн

Кінотеатри — 47 млн грн

Поштові послуги — 42 млн грн

Кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн

Витрати охоплюють програми «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.

Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через Дію та банки-партнери, сягнула 12 млн, із них майже 3 млн — на виплати на дітей.

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