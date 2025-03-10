Комітет з нацбезпеки рекомендував законопроект про розширення повноважень Прикордонної служби щодо зупинки та огляду авто

На думку ГНЕУ ВР, ця норма надає можливості доволі широкого тлумачення повноважень ДПСУ щодо зупинки та огляду транспортних засобів без прив’язки до їх розташування у зонах прикордонного контролю чи прикордонних смугах.

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 12248 щодо удосконалення законодавства про державний кордон України.

Серед іншого, пропонується внести зміни до Закону «Про Державну прикордонну службу України», якими визначити, що до повноважень Державної прикордонної служби належить право «зупиняти та оглядати транспортні засоби з метою перевірки документів, що посвідчують особу водія та пасажирів, а також здійснення контролю за дотриманням законодавства про державний кордон України та сплатою сум накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, розгляд справ про які законом віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України».

Як зауважили у Головному науково-експертному управлінні парламенту, запропонована редакція вказаної норми надає можливості доволі широкого тлумачення повноважень ДПСУ щодо зупинки та огляду транспортних засобів без прив’язки до їх розташування у зонах прикордонного контролю, прикордонних смугах тощо, а також виконання завдань щодо охорони державного кордону.

Крім того, встановлюється, зокрема, заборона здійснювати фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку, або використовувати прилади відеоспостереження (фіксації), встановлені у/на транспортних засобах під час здійснення прикордонного контролю без отриманого відповідно до законодавства України дозволу уповноваженої службової особи ДПСУ.

Разом з тим, пропонується виключити положення про те, що ДПСУ має право перевіряти наявність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), передбачивши відповідні повноваження у Законі «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Автор: Наталя Мамченко

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