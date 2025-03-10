Комитет по нацбезопасности рекомендовал законопроект о расширении полномочий Пограничной службы по остановке и осмотру автомобилей

По мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, эта норма предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля или пограничных полосах.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №12248 по совершенствованию законодательства о государственной границе Украины.

Среди прочего, предлагается внести изменения в Закон «О Государственной пограничной службе Украины», которыми определить, что в полномочия Государственной пограничной службы входит право «останавливать и осматривать транспортные средства с целью проверки документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, а также осуществления контроля за соблюдением законодательства о государственной границе Украины и уплатой сумм наложенных взысканий за совершенные административные правонарушения, рассмотрение дел о которых законом отнесено к компетенции Государственной пограничной службы Украины».

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента, предложенная редакция данной нормы предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля, пограничных полосах и т. д., а также к выполнению задач по охране государственной границы.

Кроме того, устанавливается, в частности, запрет на фото-, кино-, теле- или видеосъемку, а также на использование устройств видеонаблюдения (фиксации), установленных в/на транспортных средствах во время осуществления пограничного контроля без соответствующего разрешения, полученного согласно законодательству Украины от уполномоченного должностного лица Госпогранслужбы.

Вместе с тем, предлагается исключить положение о том, что Госпогранслужба имеет право проверять наличие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта»), предусмотрев соответствующие полномочия в Законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Автор: Наталя Мамченко

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