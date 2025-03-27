Верховна Рада схвалила зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності за втручання в діяльність адвоката

Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює підстави для кримінальної відповідальності за втручання в роботу адвокатів.

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Народні депутати проголосували у першому читанні законопроект 12320, яким, крім встановлення у КУпАП відповідальності за порушення заборони ототожнення адвоката і клієнта, пропонується викласти у новій редакції статтю 397 Кримінального кодексу «Втручання в діяльність адвоката».

Нагадаємо, наразі ця стаття передбачає відповідальність за втручання в діяльність захисника чи представника особи, тобто, не лише адвоката. Зокрема, відповідальність має наставати за вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці.

Натомість у законопроекті пропонується закріпити умови відповідальності наступним чином.

Незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування та до інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також до окремих приміщень таких органів, підприємств, установ, організацій для представництва інтересів особи, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, якій таким адвокатом надається правнича допомога, незаконна відмова осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв, скарг, клопотань та іншої вхідної кореспонденції, у прийнятті та реєстрації документів, що подаються адвокатом, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання професійній діяльності та реалізації передбачених законом повноважень адвоката зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі, - карається штрафом від 3 400 грн до 11 900 грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Незаконне втручання у конфіденційне спілкування між адвокатом (адвокатами) та особою, якій таким адвокатом (адвокатами) надається правнича допомога, в тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, повідомлень та листування, незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення зібраних, опрацьованих, підготовлених адвокатом матеріалів (документів), а також незаконний огляд, вилучення та копіювання інформації, яка міститься на технічних засобах і носіях інформації, якими користується адвокат у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, проникнення в житло (приміщення, місце роботи адвоката), проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих дій, проведення особистого обшуку адвоката, витребовування чи виїмка документів адвоката, крім випадків, коли такі дії вчиняються в порядку та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а так само будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та/або її розголошення, - карається штрафом від 5 100 грн до 17000 грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Незаконний вплив у будь-якій формі, за винятком дій, передбачених статтями 398-400 КК, на адвоката, з метою перешкодити виконанню ним передбачених законом повноважень зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги особі, - карається штрафом від 10 200 грн до 17000 грн або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Якщо ж перелічені дії вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, то такій особі буде загрожувати покарання у виді штрафу від 11 900 грн до 25 500 грн або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Підслідність пропонується визначити за слідчими ДБР.

Автор: Наталя Мамченко

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