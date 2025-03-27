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Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

13:06, 27 марта 2025
Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.
Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката
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Народные депутаты проголосовали в первом чтении законопроект 12320, которым, помимо установления в КоАП ответственности за нарушение запрета отождествления адвоката и клиента, предлагается изложить в новой редакции статью 397 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность адвоката».

Напомним, сейчас эта статья предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность защитника или представителя лица, то есть не только адвоката. В частности, ответственность должна наступать за совершение в любой форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности защитника или представителя лица по предоставлению правовой помощи или нарушение установленных законом гарантий их деятельности и профессиональной тайны.

В то же время в законопроекте предлагается закрепить условия ответственности следующим образом.

Незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования и другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также отдельные помещения таких органов, предприятий, учреждений, организаций для представительства интересов лица, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконное препятствование встрече адвоката с лицом, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконный отказ лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений, жалоб, ходатайств и другой входящей корреспонденции, в принятии и регистрации подаваемых адвокатом документов, а так же любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности и реализации предусмотренных законом полномочий адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу, - карается штрафом от 3 400 грн до 11 900 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором сроком до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное вмешательство в конфиденциальное общение между адвокатом (адвокатами) и лицом, которому таким адвокатом (адвокатами) оказывается правовая помощь, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, сообщений и переписки, незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение собранных, обработанных , подготовленных адвокатом материалов (документов), а также незаконный осмотр, изъятие и копирование информации, содержащейся на технических средствах и носителях информации, которыми пользуется адвокат в связи со своей профессиональной деятельностью, проникновение в жилье (помещение, место работы адвоката), проведение в них осмотра, обыска или других следственных действий, проведение личного обыска адвоката, истребование или выемка документов адвоката, кроме случаев, когда такие действия совершаются в порядке и в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, а так же любые другие умышленные действия, приведшие к доступу посторонних лиц к адвокатской тайне и/или ее разглашению, - наказывается штрафом от 5100 грн до 17000 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное влияние в любой форме, за исключением действий, предусмотренных статьями 398-400 УК, на адвоката, с целью воспрепятствовать выполнению им предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и оказанию других видов юридической помощи лицу, - наказывается штрафом от 10 200 грн до 17000 грн или исправительными работами сроком до двух лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет или ограничением свободы на тот же срок.

Если же перечисленные действия совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, то такому лицу будет грозить наказание в виде штрафа от 11 900 грн до 25 500 грн или пробационный надзор на срок до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подследственность предлагается определить за следователями ГБР.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект адвокат

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