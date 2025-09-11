Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Джерело фото: Луцький міськрайонний суд

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 11 вересня 2025 року вчергове звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів стосовно питань належного фінансування судової влади.

На цей раз у центрі уваги ВРП опинилися бюджетні пропозиції стосовно судової влади на 2026 рік.

Зокрема, у Раді правосуддя звернули увагу, що хоча наразі відбувається конкурс на посади суддів апеляційних судів, а також добір на посади суддів місцевих судів, бюджетні пропозиції на 2026 рік чомусь не передбачають суддівської винагороди для абсолютної більшості суддів, які потенційно можуть отримати призначення на посади у наступному році.

Як зазначили у Вищій раді правосуддя, ВККС повідомило Державну судову адміністрацію про те, що у 2026 році Комісія зможе заповнити 1 600 вакантних посад суддів в судах першої інстанції, та 522 вакансії суддів в судах апеляційної інстанції. Загалом – 2 122 посади суддів.

Разом з тим, посади 1 963 суддів наразі не забезпечено видатками на суддівську винагороду на 2026 рік. Сума дефіциту складає більше ніж 3 млрд. 817 млн. гривень.

Відтак, для заповнення вакансій суддів необхідно вирішити питання із забезпеченням їх суддівською винагородою.

В цілому ж, як зазначили у Вищій раді правосуддя, фінансові потреби судової влади на 2026 рік на даний час пропонується забезпечити лише на 59,4%. При цьому 90,4% всього запропонованого фінансування – це оплата праці суддів та працівників апаратів судів, а також нарахування не неї.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.