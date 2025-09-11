Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Высший совет правосудия 11 сентября 2025 года в очередной раз обратился к Кабинету министров и Министерству финансов касательно вопросов надлежащего финансирования судебной власти.

В этот раз в центре внимания ВСП оказались бюджетные предложения относительно судебной власти на 2026 год.

В частности, в Совете правосудия обратили внимание, что хотя сейчас и проходит конкурс на должности судей апелляционных судов, а также отбор на должности судей местных судов, бюджетные предложения на 2026 год почему-то не предусматривают судейского вознаграждения для абсолютного большинства судей, которые потенциально могут получить назначение на должности в следующем году.

Как отметили в Высшем совете правосудия, ВККС сообщила Государственной судебной администрации о том, что в 2026 году Комиссия сможет заполнить 1 600 вакантных должностей судей в судах первой инстанции и 522 вакансии судей в судах апелляционной инстанции. Всего – 2 122 должности судей.

Вместе с тем, должности 1 963 судей пока что не обеспечены расходами на судейское вознаграждение на 2026 год. Сумма дефицита составляет более 3 млрд. 817 млн. гривен.

Таким образом, для заполнения вакантных должностей судей необходимо решить вопрос с их обеспечением судейским вознаграждением.

В целом, как отметили в Высшем совете правосудия, финансовые потребности судебной власти на 2026 год в настоящее время предлагается обеспечить лишь на 59,4%. При этом 90,4% всего предложенного финансирования – это оплата труда судей и работников аппаратов судов, а также начисления на нее.

