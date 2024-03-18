На Сумщині внаслідок авіаудару уламками пошкоджена будівля суду

Пошкоджено фасад будівлі, вікна та зовнішні елементи будівлі.

Фото: Служба судової охорони

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У Сумській області внаслідок авіаудару постраждала будівля суду. Уламками частково пошкоджено приміщення судової установи, зокрема, вікна, фасад та зовнішні елементи будівлі. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Постраждалих серед працівників суду та співробітників Служби судової охорони немає.

Про який суд йде мова - не уточнюється.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу постраждала будівля судової установи.

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