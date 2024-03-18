На Сумщине в результате авиаудара обломками повреждено здание суда

Поврежден фасад здания, окна и наружные элементы здания.

Фото: Служба судебной охраны

В Сумской области в результате авиаудара пострадало здание суда. Обломками частично повреждены помещения судебного учреждения, в частности окна, фасад и внешние элементы здания. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Пострадавших среди работников суда и сотрудников Службы судебной охраны нет.

О каком суде идет речь – не уточняется.

Напомним, что ранее в Донецкой области в результате вражеских обстрелов пострадало здание судебного учреждения.

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