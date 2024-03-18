Apple и Google собираются революционизировать iPhone, встроив ИИ Gemini

Apple и Google ведут переговоры о сотрудничестве по использованию Gemini для новых функций iPhone.

Источник фото: Reuters

Компании Apple и Google ведут переговоры о сотрудничестве, что может привести к использованию набора генеративных моделей искусственного интеллекта Gemini для запуска новых функций в iPhone в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Gemini, созданный Google, представляет собой набор генеративных инструментов, от чат-ботов до ассистентов кодирования.

Источники Bloomberg отметили, что оба технологических гиганта "активно обсуждают" возможность использования Gemini для новых функций, которые должны быть выпущены для программного обеспечения iPhone позже в этом году.

Презентация iOS 18, последней операционной системы для iPhone, возможна на Всемирной конференции разработчиков, которая состоится в июне.

Также, по данным Bloomberg, Apple провела обсуждение с OpenAI относительно возможного использования их модели.

Однако, согласно отчету, "обе стороны еще не определились с условиями или брендингом соглашения по искусственному интеллекту или отдельно решили, как это будет реализовано".

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