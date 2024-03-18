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  1. У світі

Apple та Google збираються революціонізувати iPhone, вбудувавши ШІ Gemini

10:35, 18 березня 2024
Apple і Google ведуть переговори про співпрацю щодо використання Gemini для нових функцій iPhone.
Apple та Google збираються революціонізувати iPhone, вбудувавши ШІ Gemini
Джерело фото: Reuters
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Компанії Apple і Google ведуть переговори про співпрацю, що може призвести до використання набору генеративних моделей штучного інтелекту Gemini для запуску нових функцій в iPhone цього року. Про це повідомляє Bloomberg.

Gemini, створений Google, представляє собою набір генеративних інструментів, від чат-ботів до асистентів кодування.

Джерела Bloomberg зазначили, що обидва технологічні гіганти «активно обговорюють» можливість використання Gemini для нових функцій, які мають бути випущені для програмного забезпечення iPhone пізніше цього року.

Презентація iOS 18, останньої операційної системи для iPhone, можлива на Всесвітній конференції розробників, яка відбудеться у червні.

Також, за даними Bloomberg, Apple провела обговорення з OpenAI щодо можливого використання їхньої моделі.

Проте, згідно з звітом, «обидві сторони ще не визначилися з умовами або брендінгом угоди щодо штучного інтелекту чи окремо вирішили, як це буде реалізовано».

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