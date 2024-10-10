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ВАКС засудив до 5 років за ґратами екссуддю районного суду Дніпропетровської області

10:22, 10 жовтня 2024
Суд визнав винуватою суддю у проханні та одержанні неправомірної вигоди.
ВАКС засудив до 5 років за ґратами екссуддю районного суду Дніпропетровської області
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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді районного суду Дніпропетровської області. Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, вироком ВАКС у середу, 9 жовтня, визнав винуватою суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у проханні та одержанні неправомірної вигоди.

«Обвинуваченій призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка)», - зазначили у САП.

Як повідомили у НАБУ, слідство встановило, що суддя висловила прохання надати та отримала $2,5 тисяч за ухвалення рішення в інтересах фізичної особи у цивільній справі. Її викрили «на гарячому» 7 червня 2021 року. 9 червня судді повідомили про підозру.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

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