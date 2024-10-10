ВАКС приговорил к 5 годам за решеткой экс-судью районного суда Днепропетровской области

Суд признал виновной судью в просьбе и получении неправомерной выгоды.

Высший антикоррупционный суд объявил приговор судьи районного суда Днепропетровской области. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, приговором ВАКС в среду, 9 октября, признал виновной судью Днепропетровского районного суда Днепропетровской области в просьбе и получении неправомерной выгоды.

«Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года, с конфискацией части принадлежащего ей на праве собственности имущества (автомобиль и земельный участок)», - отметили в САП.

Как сообщили в НАБУ, следствие установило, что судья высказала просьбу предоставить и получила $2,5 тысячи за принятие решения в интересах физического лица по гражданскому делу. Ее разоблачили «на горячем» 7 июня 2021 года. 9 июня судье сообщили о подозрении.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

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