Украинцы в Испании, Италии и Португалии могут сдать ДНК для поиска пропавших

Международная комиссия начала сбор ДНК от украинцев, чьи родные пропали без вести во время войны.

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Международная комиссия по вопросам пропавших без вести объявила о начале сбора заявок на сдачу ДНК у граждан Украины, которые потеряли контакт с родственниками во время войны. Сбор будет происходить в Испании, Италии и Португалии, сообщает Департамент коммуникации МВД.

«Во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальная полиция Украины и Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (англ. ІСМР, International Commission on Missing Persons) планирует провести кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в ноябре в Италии, Испании и Португалии», - говорится в сообщении.

Регистрация для участия продлится до 15 ноября. По информации Национальной полиции Украины, по состоянию на конец сентября 751 ДНК-профиль уже был получен от украинцев, которые находятся за рубежом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Реестре пропавших без вести - более 49 тысяч человек, среди них почти 2 тысячи детей.

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