Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Украинцы в Испании, Италии и Португалии могут сдать ДНК для поиска пропавших

11:14, 10 октября 2024
Международная комиссия начала сбор ДНК от украинцев, чьи родные пропали без вести во время войны.
Украинцы в Испании, Италии и Португалии могут сдать ДНК для поиска пропавших
Источник фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международная комиссия по вопросам пропавших без вести объявила о начале сбора заявок на сдачу ДНК у граждан Украины, которые потеряли контакт с родственниками во время войны. Сбор будет происходить в Испании, Италии и Португалии, сообщает Департамент коммуникации МВД.

«Во взаимодействии с Главным следственным управлением Национальная полиция Украины и Секретариатом Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (англ. ІСМР, International Commission on Missing Persons) планирует провести кампанию по сбору референтных (ДНК) образцов в ноябре в Италии, Испании и Португалии», - говорится в сообщении.

Регистрация для участия продлится до 15 ноября. По информации Национальной полиции Украины, по состоянию на конец сентября 751 ДНК-профиль уже был получен от украинцев, которые находятся за рубежом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Реестре пропавших без вести - более 49 тысяч человек, среди них почти 2 тысячи детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон

Сотрудником разведывательного органа сможет быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.

Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из состава комитетов

Верховная Рада отозвала нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые находятся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.

Верховная Рада приняла закон о повышении налогов – военный сбор с зарплат будет 5%

Военный сбор с зарплат вырастет «задним числом» до 5% с 1 октября.

Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек

Поправками к закону о наделении специалистов полномочиями экспертов депутаты решили увеличить количество сотрудников ГБР.

Правотворчество выходит на новый уровень: Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК – провести аудит решений о критичности предприятий

ТЦК проведет аудит решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных, а госорганы должны воздержаться от новых решений о критичности – Кабмин решил не принимать постановление, а поручить протоколом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області