В Киеве будут судить мужчину, который угнал велосипед у 11-летнего мальчика, пока тот скрывался в метро во время тревоги

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мужчину, который похитил велосипед у 11-летнего мальчика, пока он скрывался в метро от российских обстрелов. Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел в начале июля 2024 года, тогда к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что у ее сына украли велосипед.

Выяснено, что пока мальчик во время тревоги скрывался в подземке одной из столичных станций метро, ​​нарушитель ударом ноги разорвал защитный трос, на который был пристегнут велосипед, и уехал с места. Неравнодушные прохожие, ставшие свидетелями, сразу вызвали полицию.

За совершение преступления полицейские задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя.

Злоумышленнику было доложено о подозрении по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и на время следствия он находился под стражей. За кражу, совершенную в условиях военного обвиняемому, грозит до восьми лет лишения свободы.

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