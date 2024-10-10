У Києві судитимуть чоловіка, який викрав велосипед у 11-річного хлопчика, поки той ховався в метро під час тривоги

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть чоловіка, який викрав велосипед у 11-річного хлопчика, поки той ховався в метро від російських обстрілів. Про це повідомляє столична поліція.

Подія трапилась на початку липня 2024 року, тоді до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що у її сина викрали велосипед.

З’ясовано, що поки хлопчик під час тривоги ховався у підземці однієї зі столичних станцій метро, порушник ударом ноги розірвав захисний трос, на який був пристебнутий велосипед, та поїхав з місця. Небайдужі перехожі, які стали свідками, одразу викликали поліцію.

За вчинення злочину поліцейські затримали 31-річного раніше судимого місцевого мешканця.

Зловмиснику було повідомлено про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та на час слідства він перебував під вартою. За крадіжку скоєну в умовах воєнного обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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