Українці в Іспанії, Італії та Португалії можуть здати ДНК для пошуку зниклих

Міжнародна комісія розпочала збір ДНК від українців, чиї рідні зникли безвісти під час війни.

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Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти оголосила про початок збору заявок на здачу ДНК у громадян України, які втратили контакт із родичами під час війни. Збір відбуватиметься в Іспанії, Італії та Португалії, повідомляє Департамент комунікації МВС.

«У взаємодії з Головним слідчим управлінням Національна поліція України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (англ. ІСМP, International Commission on Missing Persons) планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у листопаді в Італії, Іспанії та Португалїі», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація для участі триватиме до 15 листопада. За інформацією Національної поліції України, станом на кінець вересня 751 ДНК-профіль вже було отримано від українців, які перебувають за кордоном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Реєстрі зниклих безвісти – понад 49 тисяч осіб, серед них майже 2 тисячі дітей.

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