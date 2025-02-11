Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

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У понеділок, 10 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Гуцал Павло Іванович - Любарський районний суд Житомирської області - задовольнити клопотання Громадської ради доброчесності, продовжити перерву в розгляді питання

Грабець Світлана Юріївна - Господарський суд Київської області - задовольнити клопотання Громадської ради доброчесності, відкласти розгляд питання на 24 лютого 2025 року

Семчук Олена Сергіївна - Господарський суд Полтавської області - відповідає займаній посаді.

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