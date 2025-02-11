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Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

10:18, 11 февраля 2025
ВККС рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС
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В понедельник, 10 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Соколова Юлия Игоревна – Терновский городской суд Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Гуцал Павел Иванович – Любарский районный суд Житомирской области – удовлетворить ходатайство Общественного совета добродетели, продолжить перерыв в рассмотрении вопроса

Грабец Светлана Юрьевна – Хозяйственный суд Киевской области – удовлетворить ходатайство Общественного совета доброчестности, отложить рассмотрение вопроса на 24 февраля 2025 года

Семчук Елена Сергеевна - Хозяйственный суд Полтавской области - отвечает занимаемой должности

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судья ВККС

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