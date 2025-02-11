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Украина ухудшила свои показатели по Индексу восприятия коррупции — за год потеряли один балл

09:42, 11 февраля 2025
Украина получила 35 баллов из 100 возможных в рейтинге восприятия коррупции за 2024 год и заняла 105 место из 108.
Украина ухудшила свои показатели по Индексу восприятия коррупции — за год потеряли один балл
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Украина опустилась на одну строчку в Индексе восприятия коррупции. За год наша страна потеряла один балл. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В частности, по итогам 2024 года Украина имеет 35 баллов из 100 по Индексу и опустилась со 104-го на 105-е место.

«Минус один – это пока не показатель падения, но он свидетельствует о начале стагнации. Это тревожный сигнал для власти, что мы где-то сделали мало. Даже несмотря на то, что 35 – это средний результат между странами нашего региона, мы не можем позволить себе простоя», – подчеркнул исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Также 35 баллов имеет Сербия. Доминиканская Республика по итогам 2024 опередила Украину. А такие государства как Алжир, Бразилия, Малави, Непал, Нигер, Таиланд и Турция, набрали на бал меньше.

Среди соседних государств свои результаты улучшила только Молдова: она остается на 76-й строчке и имеет в своем активе 43 балла. А вот другие соседи Украины — Румыния, Словакия, Польша и Венгрия — получили худшие результаты по Индексу, чем в прошлом.

Как утверждают в Transparency International Ukraine, такие результаты сигнализируют о формальном подходе к выполнению многих реформ или сознательной пробуксовке в их реализации.

«Потеря баллов в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось», - заявили в организации.

Рейтинг седьмой год возглавляет Дания с результатом 90 баллов. Финляндия и Сингапур занимают второе и третье места с результатами 88 и 84 соответственно. Новая Зеландия с 83 баллами впервые с 2012 года оказалась за пределами тройки лидеров, но по-прежнему входит в первую десятку вместе с Люксембургом (81), Норвегией (81), Швейцарией (81), Швецией (80), Нидерландами (78), 77 и Австралией (77).

Страны, которые испытывают конфликт или имеют очень ограниченные свободы и слабые демократические институты, занимают нижнюю часть индекса. Южный Судан (8), Сомали (9) и Венесуэла (10) занимают последние три места. Сирия (12), Экваториальная Гвинея (13), Эритрея (13), Ливия (13), Йемен (13), Никарагуа (14), Судан (15) и Северная Корея (15) завершают список стран с самыми низкими показателями.

С 2012 года 32 страны значительно улучшили свои показатели в индексе и считаются странами с меньшим уровнем коррупции. За тот же период 47 стран показали значительный регресс, в том числе некоторые демократии с высокими показателями, такие как США (65) и Новая Зеландия (83), а также автократические государства, такие как РФ (22) и Эсватине (27). К странам, где произошло улучшение, относятся Молдова (43), Кувейт (46) и Уругвай (76).

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коррупция Украина

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