Україна погіршила свої показники за Індексом сприйняття корупції — за рік втратили один бал

Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в рейтингу сприйняття корупції за 2024 рік і посіла 105 місце зі 108.

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Україна опустилася на один рядок в Індексі сприйняття корупції. За рік наша країна втратила один бал. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зокрема, за підсумками 2024 року Україна має 35 балів зі 100 за Індексом та опустилася зі 104-го на 105-те місце.

«Мінус один – це поки що не показник падіння, але він свідчить про початок стагнації. Це тривожний сигнал для влади, що ми десь зробили замало. Навіть попри те, що 35 — це середній результат між країнами нашого регіону, ми не можемо дозволити собі простою», – наголосив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Також 35 балів має Сербія. Домініканська Республіка за підсумками 2024 року випередила Україну. А такі держави, як Алжир, Бразилія, Малаві, Непал, Нігер, Таїланд і Туреччина, набрали на бал менше.

Серед сусідніх держав свої результати покращила лише Молдова: вона залишається на 76-й сходинці та має у своєму активі 43 бали. А ось інші сусіди України — Румунія, Словаччина, Польща та Угорщина — мали гірші результати за Індексом, ніж торік.

Як стверджують у Transparency International Ukraine, такі результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їхній реалізації.

«Втрата балів у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося», — заявили в організації.

Рейтинг сьомий рік поспіль очолює Данія із результатом 90 балів. Фінляндія та Сінгапур займають друге та третє місця з результатами 88 та 84 відповідно. Нова Зеландія з 83 балами вперше з 2012 року опинилася за межами трійки лідерів, але, як і раніше, входить у першу десятку разом із Люксембургом (81), Норвегією (81), Швейцарією (81), Швецією (80), Нідерландами (78), Австралією (77), Ісландією (77) та Ірландією (77).

Країни, які переживають конфлікт або мають дуже обмежені свободи та слабкі демократичні інститути, займають нижню частину індексу. Південний Судан (8), Сомалі (9) та Венесуела (10) посідають останні три місця. Сирія (12), Екваторіальна Гвінея (13), Еритрея (13), Лівія (13), Ємен (13), Нікарагуа (14), Судан (15) та Північна Корея (15) завершують список країн із найнижчими показниками.

З 2012 року 32 країни значно покращили свої показники в індексі і наразі вважаються країнами з меншим рівнем корупції. За той же період 47 країн показали значний регрес, серед них деякі демократії з високими показниками, такі як США (65) та Нова Зеландія (83), а також автократичні держави, такі як РФ(22) та Есватині (27). До країн, де відбулися покращення, належать Молдова (43), Кувейт (46) та Уругвай (76).

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