Застосування принципу доброї совісті та доктрини venire contra factum proprium у цивільних спорах: огляд практики ВС

Огляд демонструє комплексне бачення Верховного Суду щодо розуміння та значення принципу доброї совісті й такого його прояву, як доктрина venire contra factum proprium, у різних категоріях спорів.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо застосування принципу доброї совісті та доктрини venire contra factum proprium (заборона суперечливої поведінки) у цивільних спорах.

В огляді відображено найважливіші правові висновки, напрацьовані ВП ВС та КЦС ВС, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики.

Серед них – висновки щодо:

- застосування принципу добросовісності при визнанні недійсним договору, укладеного одним із подружжя без згоди другого;

- значення добросовісності при недійсності правочину за участю юридичної особи;

- порушення добросовісності та «інтервенції» в чужі договірні відносини;

- застосування принципу добросовісності при набутті прав на нерухоме майно;

- особливостей застосування доктрини venire contra factum proprium у земельних спорах;

- значення доктрини venire contra factum proprium у сфері спадкування тощо.

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