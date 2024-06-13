Застосування принципу доброї совісті та доктрини venire contra factum proprium у цивільних спорах: огляд практики ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо застосування принципу доброї совісті та доктрини venire contra factum proprium (заборона суперечливої поведінки) у цивільних спорах.
В огляді відображено найважливіші правові висновки, напрацьовані ВП ВС та КЦС ВС, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики.
Серед них – висновки щодо:
- застосування принципу добросовісності при визнанні недійсним договору, укладеного одним із подружжя без згоди другого;
- значення добросовісності при недійсності правочину за участю юридичної особи;
- порушення добросовісності та «інтервенції» в чужі договірні відносини;
- застосування принципу добросовісності при набутті прав на нерухоме майно;
- особливостей застосування доктрини venire contra factum proprium у земельних спорах;
- значення доктрини venire contra factum proprium у сфері спадкування тощо.
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