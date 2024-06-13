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Применение принципа доброй совести и доктрины venire contra factum proprium в гражданских спорах: обзор практики ВС

10:45, 13 июня 2024
Обзор демонстрирует комплексное видение Верховного Суда по пониманию и значению принципа доброй совести и такого его проявления, как доктрина venire contra factum proprium, в разных категориях споров.
Применение принципа доброй совести и доктрины venire contra factum proprium в гражданских спорах: обзор практики ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики применения принципа доброй совести и доктрины venire contra factum proprium (запрет противоречивого поведения) в гражданских спорах.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, наработанные БП ВС и КГС ВС, которые будут иметь значение для формирования единой правоприменительной практики.

Среди них – выводы относительно:

- применение принципа добросовестности при признании недействительным договора, заключенного одним из супругов без согласия второго;

- значение добросовестности при недействительности сделки с участием юридического лица;

- нарушение добросовестности и «интервенции» в чужих договорных отношениях;

- применение принципа добросовестности при обретении прав на недвижимое имущество;

- особенностей применения доктрины venire contra factum proprium в земельных спорах;

- значение доктрины venire contra factum proprium в области наследования и т.д.

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