Взрыв газа в Кропивницком: пострадали два малолетних ребенка

В результате взрыва разрушены две наружные стены, повреждена кровля, выбиты окна и двери в двух квартирах.

Источник фото: MNSKirovograd

В четверг, 13 июня, в Кропивницком произошла трагедия - в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего возгорания пострадали двое детей. Инцидент произошел в частном жилом доме, где разрушены две наружные стены, частично повреждена кровля, межкомнатные перегородки, выбиты окна и двери в двух квартирах площадью 20 м2. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Кировоградской области.

Двое детей, 2015 и 2017 годов рождения, получили травмы средней тяжести и были доставлены в Кировоградскую областную детскую больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас специалисты устанавливают причины взрыва. На месте происшествия работают психологи и 19 человек личного состава с 5 единицами техники Главного управления ГСЧС в области.

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