Практика судов
  1. В мире

Швейцария меняет условия предоставления временной защиты для украинцев

13:09, 13 июня 2024
Швейцария утвердила ограничение статуса S для украинских беженцев.
Швейцария меняет условия предоставления временной защиты для украинцев
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет кантонов Швейцарии принял решение об ограничении статуса временной защиты S для украинских беженцев, бегущих от войны, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Согласно принятой поправке, статус защиты S будет предоставляться только украинцам, которые происходят с оккупированных территорий или из регионов, где происходят активные боевые действия.

Предложение также предусматривает отзыв статуса защиты для украинских беженцев, которые имели последнее место жительства на территориях, находящихся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия.

Статус защиты S в Швейцарии, который применяется к украинским беженцам с марта 2022 года, позволяет им избежать процедуры получения убежища и иметь доступ к жилью, финансовой поддержке и медицинской помощи.

Нынешнее решение Совета кантонов Швейцарии еще должен утвердить Национальный совет - нижняя палата парламента. Статус S был продлен Федеральным советом Швейцарии до марта 2025 года и сейчас охватывает около 64,3 тысячи украинских граждан и около 800 человек с другими гражданствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

Для подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью на дому лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Кроме того, законодатель изменил внесудебный порядок установления факта осуществления лицом постоянного ухода в действующем законодательстве о мобилизационной подготовке и порядке мобилизации.

Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности будут пересмотрены – Денис Маслов

В Верховной Раде думают, как сделать так, чтобы «судей перестали привлекать за все подряд».

Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Призывники будут направляться на ВЛК только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке

Кабмин установил, что направление призывников на ВЛК осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду