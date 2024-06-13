Швейцария меняет условия предоставления временной защиты для украинцев

Швейцария утвердила ограничение статуса S для украинских беженцев.

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Совет кантонов Швейцарии принял решение об ограничении статуса временной защиты S для украинских беженцев, бегущих от войны, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Согласно принятой поправке, статус защиты S будет предоставляться только украинцам, которые происходят с оккупированных территорий или из регионов, где происходят активные боевые действия.

Предложение также предусматривает отзыв статуса защиты для украинских беженцев, которые имели последнее место жительства на территориях, находящихся под контролем Украины и где не ведутся боевые действия.

Статус защиты S в Швейцарии, который применяется к украинским беженцам с марта 2022 года, позволяет им избежать процедуры получения убежища и иметь доступ к жилью, финансовой поддержке и медицинской помощи.

Нынешнее решение Совета кантонов Швейцарии еще должен утвердить Национальный совет - нижняя палата парламента. Статус S был продлен Федеральным советом Швейцарии до марта 2025 года и сейчас охватывает около 64,3 тысячи украинских граждан и около 800 человек с другими гражданствами.

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