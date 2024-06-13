Швейцарія змінює умови надання тимчасового захисту для українців

Швейцарія затвердила обмеження статусу S для українських біженців.

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Рада кантонів Швейцарії прийняла рішення про обмеження статусу тимчасового захисту S для українських біженців, що тікають від війни, відзначає Neue Zürcher Zeitung.

Згідно з прийнятою поправкою, статус захисту S буде надаватися лише українцям, які походять з окупованих територій або з регіонів, де відбуваються активні бойові дії.

Пропозиція також передбачає відкликання статусу захисту для українських біженців, які мали останнє місце проживання на територіях, які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії.

Статус захисту S у Швейцарії, який застосовується до українських біженців з березня 2022 року, дозволяє їм уникнути процедури отримання притулку і мати доступ до житла, фінансової підтримки та медичної допомоги.

Нинішнє рішення Ради кантонів Швейцарії ще має затвердити Національна рада – нижня палата парламенту. Статус S було продовжено Федеральною радою Швейцарії до березня 2025 року і зараз охоплює близько 64,3 тисячі українських громадян та близько 800 осіб із іншими громадянствами.

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