США розширили санкції проти росії, заборонивши IT-послуги

Забороняється експорт, продаж та постачання послуг у сфері IT-консультування та проектування.

Джерело фото: armyinform

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії, заборонивши надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у російській федерації. Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів США.

Згідно з документом, тепер заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з росії.

«Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги», - зазначили у відомстві.

Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року. Водночас нові заборони не поширюються на операції, пов'язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

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