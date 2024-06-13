США расширили санкции против россии, запретив IT-услуги

Запрещается экспорт, продажа и поставка услуг в сфере IT-консультирования и проектирования.

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Соединенные Штаты Америки расширили санкции против россии, запретив предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в российской федерации. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Согласно документу, теперь запрещены экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из россии.

«Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой россии. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги», - отметили в ведомстве.

Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. В то же время новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

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