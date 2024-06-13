Вибух газу у Кропивницькому: постраждали дві малолітні дитини

В результаті вибуху зруйновано дві зовнішні стіни, пошкоджено покрівлю, вибито вікна та двері у двох квартирах.

Джерело фото: MNSKirovograd

У четвер, 13 червня, у Кропивницькому сталася трагедія – в результаті вибуху газоповітряної суміші без наступного загорання постраждали двоє дітей. Інцидент трапився в приватному житловому будинку, де зруйновано дві зовнішні стіни, частково пошкоджено покрівлю, міжкімнатні перегородки, вибито вікна та двері у двох квартирах площею 20 м2. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Кіровоградської області.

Двоє дітей, 2015 та 2017 років народженя, отримали середньої тяжкості травми і були доставлені до Кіровоградської обласної дитячої лікарні для надання медичної допомоги.

Наразі фахівці встановлюють причини вибуху. На місці події працюють психологи та 19 чоловік особового складу з 5 одиницями техніки Головного управління ДСНС в області.

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