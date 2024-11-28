Жінка постала перед судом за домашнє насильство після бурхливої ​​сварки з колишнім чоловіком — чим все закінчилося

Конфлікт виник через небажані візити колишнього чоловіка.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд своїм рішенням скасував постанову міського суду, якою за психологічне та фізичне домашнє насилля 45-річну жінку притягнуто до адміністративної відповідальності та закрив справу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час апеляційного розгляду вінничанка розповіла про конфлікт, який спровокував колишній чоловік своїми небажаними візитами. Він, будучи іноді напідпитку, приходить у її дім на ночівлю. Він натомість каже, що має право там мешкати, як і до розлучення. Щоби батько жив у квартирі матері, хоче і їхній 25-літній син.

Ці обставини, за словами жінки, змусили її захищатися: нецензурно висловлюватися до чоловіка, штовхати його, дряпати і вдарити по руці праскою.

«Суд апеляційної інстанції вважає: зазначені у протоколі факти не підтвердилися на судовому засіданні, а досліджені докази не є достатніми для висновку про наявність у діях жінки складу адміністративного правопорушення», – йдеться у постанові ВАС.

У ній також наголошують: сам по собі факт сварки між подружжям не може свідчити про те, що жінка скоїла домашнє насильство.

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