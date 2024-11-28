Из-за ссоры с бывшим мужем на женщину подали в суд за домашнее насилие - чем все закончилось

Конфликт возник из-за нежелательных визитов бывшего мужа.

Винницкий апелляционный суд своим решением отменил постановление городского суда, которым за психологическое и физическое домашнее насилие 45-летняя женщина была привлечена к административной ответственности и закрыл дело. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время апелляционного разбирательства женщина рассказала о конфликте, который спровоцировал бывший муж своими нежелательными визитами. Он, будучи иногда под хмельком, приходит в ее дом на ночлег. Он заявляет, что имеет право там жить, как и до развода. Чтобы отец жил в квартире матери, хочет их 25-летний сын.

Эти обстоятельства, по словам женщины, заставили ее защищаться: нецензурно выражаться к мужчине, толкать его, царапать и ударить по руке утюгом.

«Суд апелляционной инстанции считает: указанные в протоколе факты не подтвердились на судебном заседании, а исследованные доказательства не достаточны для вывода о наличии в действиях женщины состава административного правонарушения», – говорится в постановлении ВАС.

В нем также подчеркивают: сам по себе факт ссоры между супругами не может свидетельствовать о том, что женщина совершила домашнее насилие.

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