Верховний Суд опублікував огляди ключових правових висновків ВП ВС та касаційних судів за 2025 рік

16:31, 11 лютого 2026
Верховний Суд оприлюднив річні огляди ключових правових висновків Великої Палати та касаційних судів у складі ВС за 2025 рік, систематизовані за всіма судовими юрисдикціями.
Верховний Суд представив огляд ключових правових висновків Великої Палати Верховного Суду й касаційних судів у складі Верховного Суду за 2025 рік, які матимуть значення для формування усталеної судової практики. Усі річні огляди по всіх судових юрисдикціях.

Зазначається, що усі правові висновки впорядковані за певним принципом: у зведеному дайджесті практики Великої Палати ВС та в оглядах Касаційного адміністративного, господарського і цивільного судів у складі ВС їх згруповано за категоріями спорів, а в огляді практики Касаційного кримінального суду — відповідно до розділів КК України та КПК України.

