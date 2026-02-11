Верховный Суд опубликовал обзоры ключевых правовых выводов БП ВС и кассационных судов за 2025 год

Верховный Суд обнародовал годовые обзоры ключевых правовых выводов Большой Палаты и кассационных судов в составе ВС за 2025 год, систематизированных по всем судебным юрисдикциям.

Верховный Суд представил обзор ключевых правовых выводов Большой Палаты Верховного Суда и кассационных судов в составе Верховного Суда за 2025 год, которые будут иметь значение для формирования сложившейся судебной практики. Все годовые обзоры по всем судебным юрисдикциям.

Все правовые выводы упорядочены по определенному принципу: в сводном дайджесте практики Большой Палаты ВС и в обзорах Кассационного административного, хозяйственного и гражданского судов в составе ВС они сгруппированы по категориям споров, а в обзоре практики Кассационного уголовного суда — в соответствии с разделами КК Украины.

