Здавав ворогу позиції ЗСУ: на Харківщині затримано підозрюваного у пособництві окупантам

Під час окупації Балаклійської територіальної громади фігурант разом із рашистами чергував на російських блокпостах, а після звільнення населеного пункту продовжив передавав інформацію ворогу.

Фото: npu.gov.uа

На Харківщині правоохоронці затримали підозрюваного у пособництві російським окупантам. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Так, під час окупації Балаклійської територіальної громади фігурант разом із військовими рф чергував на російських блокпостах зі зброєю в руках. А після звільнення населеного пункту продовжив передавав інформацію ворогу про зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ.

Встановлено, що раніше судимий чоловік у березні 2022 року перейшов на бік росіян. Одягнений у камуфльований одяг зразка рф з триколором та з автоматичною зброєю, підозрюваний разом з окупантами чергував на пунктах пропуску та перевіряв громадян.

Після деокупації зловмисник залишився у громаді та стежив за українськими військовими. Через месенджер «Телеграм» він передавав росіянам координати розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Мешканцю Харківщини повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі за ухвалою суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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