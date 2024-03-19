Сдавал врагу позиции ВСУ: на Харьковщине задержан подозреваемый в пособничестве оккупантам

Во время оккупации Балаклейского территориального общества фигурант вместе с рашистами дежурил на российских блокпостах, а после освобождения населенного пункта продолжил передавал информацию врагу.

Фото: npu.gov.uа

В Харьковской области правоохранители задержали подозреваемого в пособничестве российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, во время оккупации Балаклейской территориальной общины фигурант вместе с военными рф дежурил на российских блокпостах с оружием в руках. А после увольнения населенного пункта продолжил передавал информацию врагу о сосредоточении военной техники и личного состава ВСУ.

Установлено, что ранее судимый мужчина в марте 2022 перешел на сторону россиян. Одетый в камуфлированную одежду образца рф с триколором и с автоматическим оружием, подозреваемый вместе с оккупантами дежурил на пунктах пропуска и проверял граждан.

После деоккупации злоумышленник остался в обществе и следил за украинскими военными. Через мессенджер "Телеграмм" он передавал россиянам координаты расположения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Жителю Харьковщины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По постановлению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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