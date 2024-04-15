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Український бізнес переїжджає з міст до областей

23:30, 15 квітня 2024
Найпопулярніший маршрут із Києва на Київщину.
Український бізнес переїжджає з міст до областей
Джерело ілюстративного зображення: business.diia.gov.ua
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Від початку 2022 року майже 19 тисяч український компаній переїхало. Про це повідомляє «Опендатабот» із посилання на дані ЄДР.

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тисячі переїхали з міста до області. Половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва.

Переважно, для переїзду обирають Київську область — 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.

Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею — 344 релокацій (29.3%) та транспортна галузь — 92 релокації (7.8%).

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