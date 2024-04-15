Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

Народні депутати зареєстрували два законопроекти про внесення змін до статті 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду». Так, законопроектом 11154 від 8 квітня пропонується виключити положення ч. 2 статті 8 Закону про Державний бюджет на 2024 рік, якою встановлено розмір мінімальної заробітної плати як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 грн. 15 квітня до цього законопроекту був зареєстрований альтернативний 11154-1, текст якого наразі відсутній.

Отже, автори законопроекту 11154 в обґрунтування необхідності прийняття зазначають, що з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата складає 8000 грн. Водночас, у частині другій цієї ж статті встановлюється мінімальна заробітна плата у розмірі 1600 грн. як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду.

«Передбачена ч. 2 статті 8 Закону про Державний бюджет на 2024 рік мінімальна заробітна плата (1600 гривень), яка має застосовуватися як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, майже вдвічі нижча, ніж визначений статтею 7 цього Закону прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 гривень).

Відтак, застосування зменшеного розміру мінімальної заробітної плати в окремих випадках призведе до порушення статті 43 Конституції України, якою гарантується, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Крім того, встановлення різних розмірів мінімальних заробітних плат, що застосовуються як певні величини щодо встановлення розмірів оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці, є некоректним, а також не узгоджується із Законом «Про оплату праці», який не передбачає наявності різних рівнів мінімальних заробітних плат.

До того ж, конструкція – «для обчислення виплат» – не відповідає принципу правової визначеності, оскільки невідомо, які саме виплати підпадають під дію цієї норми, що вже на сьогодні призвело до різного тлумачення вказаної ініціативи та неоднозначності при її правозастосуванні, зокрема, під час призначення та нарахування рішеннями судів доплат громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Також запроваджене частиною другою статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» правове регулювання призвело до абсурдної ситуації, за якої громадяни, які довели в судах неправомірні дії органів виконавчої влади щодо невиплати їм грошових допомог (доплат, виплат), розрахунковою величиною яких є мінімальна заробітна плата, отримають такі доплати за рішенням суду в рази менше, ніж мали б їх отримати за належного виконання відповідними державними органами вимог законодавства України» - вважають автори законопроекту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у парламенті також зареєстровано законопроект 11170, яким у справах щодо пенсій та інших соціальних виплат скасують можливість касаційного оскарження, зменшать строк до 10 днів для апеляційного оскарження, а суд виготовлятиме повний текст судового рішення лише на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору. Таким чином народні депутати пропонують прискорити розгляд відповідних справ.

Автор: Наталя Мамченко

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