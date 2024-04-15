На Прикарпатті судитимуть керівництво лісгоспу за незаконну вирубку лісу на 250 мільйонів гривень, — ДБР

Держбюро розслідувань викрило керівництво лісгоспу на Прикарпатті, яке роками незаконно рубало ліс на заповідній території, завдавши збитків на 250 мільйонів гривень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру організованій групі з-поміж посадовців державного підприємства «Кутське лісове господарство», яка незаконно рубала ліс на території Національного природного парку «Гуцульщина» у Івано-Франківській області. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що створив групу керівник лісгоспу ще у 2018 році. «Посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на ділянках, які вже понад 20 років не є в підпорядкуванні лісового господарства, а входять до складу Національного парку», — розповіли в ДБР.

Зрубану деревину вони продавали населенню, а гроші привласнювали. Протиправна діяльність ділків впродовж кількох років завдала збитків екології на майже 250 млн грн.

Також встановлено, що до складу групи окрім керівника підприємства входили виконувач обов’язки головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу. Вони незаконно санкціонували та забезпечили рубку цінних дерев різних порід.

Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній порубці та збуті дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України).

Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Також до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Готуються підозри щодо ще двох груп осіб, які проводили незаконні рубки на природоохоронній території.

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