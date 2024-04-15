На Прикарпатье будут судить руководство лесхоза за незаконную вырубку леса на 250 миллионов гривен, — ГБР

Госбюро расследований разоблачило руководство лесхоза на Прикарпатье, которое годами незаконно рубило лес на заповедной территории, нанеся ущерб на 250 миллионов гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

Правоохранители сообщили о подозрении организованной группе из числа чиновников государственного предприятия «Кутское лесное хозяйство», которая незаконно рубила лес на территории Национального природного парка «Гуцульщина» в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что создал группу руководитель лесхоза в 2018 году. «Должностные лица незаконно, без разрешений и согласований выдавали документы для проведения рубок на участках, которые уже более 20 лет не находятся в подчинении лесного хозяйства, а входят в состав Национального парка», — рассказали в ГБР.

Срубленную древесину они продавали населению, а деньги присваивали. Противоправная деятельность дельцов на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн.

Также установлено, что в состав группы, кроме руководителя предприятия, входили исполняющий обязанности главного лесничего, лесничий и инженер по охране и защите леса. Они незаконно санкционировали и обеспечили рубку ценных деревьев разных пород.

Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст.

Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск. Также в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения – содержании под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

Готовятся подозрения по поводу еще двух групп лиц, проводивших незаконные рубки на природоохранной территории.

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