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На Прикарпатье будут судить руководство лесхоза за незаконную вырубку леса на 250 миллионов гривен, — ГБР

17:10, 15 апреля 2024
Госбюро расследований разоблачило руководство лесхоза на Прикарпатье, которое годами незаконно рубило лес на заповедной территории, нанеся ущерб на 250 миллионов гривен.
На Прикарпатье будут судить руководство лесхоза за незаконную вырубку леса на 250 миллионов гривен, — ГБР
Иллюстративное фото из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении организованной группе из числа чиновников государственного предприятия «Кутское лесное хозяйство», которая незаконно рубила лес на территории Национального природного парка «Гуцульщина» в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что создал группу руководитель лесхоза в 2018 году. «Должностные лица незаконно, без разрешений и согласований выдавали документы для проведения рубок на участках, которые уже более 20 лет не находятся в подчинении лесного хозяйства, а входят в состав Национального парка», — рассказали в ГБР.

Срубленную древесину они продавали населению, а деньги присваивали. Противоправная деятельность дельцов на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн.

Также установлено, что в состав группы, кроме руководителя предприятия, входили исполняющий обязанности главного лесничего, лесничий и инженер по охране и защите леса. Они незаконно санкционировали и обеспечили рубку ценных деревьев разных пород.

Четверым участникам преступной группы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в незаконной порубке и сбыте деревьев на территории природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст.

Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск. Также в суд подано ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения – содержании под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

Готовятся подозрения по поводу еще двух групп лиц, проводивших незаконные рубки на природоохранной территории.

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