Понад 330 тисяч гривень збитків на розчистці озера Гнилуша в Києві: повідомлено про підозру підряднику

Директор підрядної фірми у Києві підозрюється у вчиненні фінансових злочинів та підробці документів.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Після капітального ремонту та розчистки озера Гнилуша у Києві виявили збитки у розмірі понад 330 тисяч гривень. Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору підрядної організації. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Директор підрядної компанії вніс до офіційного документу недостовірні відомості, що призвело до серйозних наслідків. Крім того, йому пред'явлено звинувачення у заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах.

Виявлено, що Комунальне підприємство "Плесо" та підрядник підписали угоду на ремонт та очищення озера Гнилуша у Деснянському районі міста. Проте, директор підрядної організації вніс до звіту про виконані роботи інформацію про використання спецтехніки та проведення днопоглиблювальних робіт, які фактично не були виконані, але за них було сплачено.

Експертний висновок підтвердив збитки місцевому бюджету на суму понад 330 тисяч гривень. Тепер директору загрожує відповідальність за нанесені збитки, і йому може бути призначено позбавлення волі.

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