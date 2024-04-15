Мінекономіки та Mastercard працюють над реалізація програми національного кешбеку

Мінекономіки співпрацюватиме з Mastercard в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні».

Джерело ілюстративного зображення: ug.zp.ua

Міністерство економіки підписало Меморандум про співпрацю в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні» з міжнародною технологічною компанія Mastercard.

Політика «Зроблено в Україні» спрямована на підтримку українського бізнесу, популяризацію та стимулювання попиту на продукцію й послуги вітчизняних виробників, зокрема завдяки реалізації програми національного кешбеку на українські товари.

За словами генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої, співпраця передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою вже плідно йде робота.

«Працюючий бізнес – не лише запорука економічної стабільності країни, а й національної безпеки. За сплачені підприємцями податки до бюджету ми фінансуємо наш сектор безпеки та оборони, наші Збройні Сили. Попри війну, постійні ракетні обстріли, блекаути, зруйновані логістичні ланцюжки, нестачу працівників, вітчизняні підприємці продовжують працювати. І саме тому державна політика “Зроблено в Україні” спрямована на їх підтримку, на надання їм можливості розвиватись через різні урядові програми, а також через стимулювання попиту на вітчизняну продукцію й послуги всередині країни та за її межами. Ми вдячні партнерам, які поділяють нашу політику й пріоритети та готові реалізовувати їх разом з нами», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з Меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, в сферах:

підтримки малого й середнього бізнесу, в тому числі щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції);

експертного і технологічного партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в рамках підтримки платформи «Зроблено в Україні»;

підтримки комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін затвердив зображення торговельної марки «Зроблено в Україні».

Також як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський анонсував програму українського кешбеку. За нею громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

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