Практика судів
  1. В Україні

Мінекономіки та Mastercard працюють над реалізація програми національного кешбеку

21:22, 15 квітня 2024
Мінекономіки співпрацюватиме з Mastercard в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні».
Мінекономіки та Mastercard працюють над реалізація програми національного кешбеку
Джерело ілюстративного зображення: ug.zp.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки підписало Меморандум про співпрацю в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні» з міжнародною технологічною компанія Mastercard.

Політика «Зроблено в Україні» спрямована на підтримку українського бізнесу, популяризацію та стимулювання попиту на продукцію й послуги вітчизняних виробників, зокрема завдяки реалізації програми національного кешбеку на українські товари.

За словами генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої, співпраця передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою вже плідно йде робота.

«Працюючий бізнес – не лише запорука економічної стабільності країни, а й національної безпеки. За сплачені підприємцями податки до бюджету ми фінансуємо наш сектор безпеки та оборони, наші Збройні Сили. Попри війну, постійні ракетні обстріли, блекаути, зруйновані логістичні ланцюжки, нестачу працівників, вітчизняні підприємці продовжують працювати. І саме тому державна політика “Зроблено в Україні” спрямована на їх підтримку, на надання їм можливості розвиватись через різні урядові програми, а також через стимулювання попиту на вітчизняну продукцію й послуги всередині країни та за її межами. Ми вдячні партнерам, які поділяють нашу політику й пріоритети та готові реалізовувати їх разом з нами», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з Меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, в сферах:

  • підтримки малого й середнього бізнесу, в тому числі щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції);
  • експертного і технологічного партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в рамках підтримки платформи «Зроблено в Україні»;
  • підтримки комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін затвердив зображення торговельної марки «Зроблено в Україні».

Також як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський анонсував програму українського кешбеку. За нею громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Верховний Суд пояснив, коли у діях старшого касира, який повертає кошти за товари, може бути склад злочину зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – позиція Верховного Суду у справі старшого касира супермаркету, яка здійснила повернення коштів за товари, які були продані клієнтам цього супермаркету.

Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео