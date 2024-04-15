Минэкономики и Mastercard работают над реализацией программы национального кэшбека

Минэкономики будет сотрудничать с Mastercard в рамках реализации политики «Сделано в Украине».

Источник иллюстративного изображения: ug.zp.ua

Министерство экономики подписало Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации политики «Сделано в Украине» с международной технологической компанией Mastercard.

Политика «Сделано в Украине» направлена на поддержку украинского бизнеса, популяризацию и стимулирование спроса на продукцию и услуги отечественных производителей, в частности, благодаря реализации программы национального кэшбека на украинские товары.

По словам генерального директора Mastercard в Украине и Молдове Инги Андреевой, сотрудничество предполагает реализацию широкого круга инициатив, среди которых и техническая реализация программы национального кэшбека, над которой уже плодотворно идет работа.

«Работающий бизнес – не только залог экономической стабильности страны, но и национальной безопасности. За уплаченные предпринимателями налоги в бюджет мы финансируем наш сектор безопасности и обороны, наши Вооруженные Силы. Несмотря на войну, постоянные ракетные обстрелы, блекауты, разрушенные логистические цепочки, нехватку работников, отечественные предприниматели продолжают работать. И именно поэтому государственная политика "Сделано в Украине" направлена на их поддержку, на предоставление им возможности развиваться через различные правительственные программы, а также через стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами. Мы благодарны партнерам, которые разделяют нашу политику и приоритеты и готовы реализовывать их вместе с нами», — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно Меморандуму, предусмотрено сотрудничество сторон, в частности, в сферах:

поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе по совершенствованию цифровых процессов ведения бизнеса (цифровые решения для приема платежей, выдачи электронных квитанций, повышение осведомленности об инновационных финансовых тенденциях);

экспертного и технологического партнерства по реализации программы национального кэшбека на украинские товары в рамках поддержки платформы «Сделано в Украине»;

поддержки коммуникационных кампаний Минэкономики для малых и средних предприятий с целью повышения их конкурентоспособности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин утвердил изображение торговой марки «Сделано в Украине».

Также как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский анонсировал программу украинского кэшбека. По ней граждане Украины смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей.

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