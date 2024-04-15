На Харьковщине задержали бывшую работницу Укрпочты, которая распространяла российские газеты

СБУ задержала бывшую работницу Укрпочты за сотрудничество с врагом на Харьковщине.

Служба безопасности Украины задержала бывшую работницу Укрпочты, которая, по их данным, во время оккупации Изюма на Харьковщине сотрудничала с врагом и возглавила "филиал роспочты". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что во время оккупации части Харьковщины эта женщина, которая работала в одном из отделений Укрпочты, оказала помощь россиянам. Как следствие, она была принята в оккупационную администрацию рф, где возглавила местный "филиал роспочты". По информации СБУ, она организовала рассылку пропагандистских газет российского производства в дома жителей.

Также она заставляла работников захваченного отделения почты раздавать экземпляры этих газет. По данным СБУ, она также пыталась ввести в обращение конверты и почтовые марки с символикой Кремля.

После освобождения города украинскими военными женщина пыталась избежать правосудия, скрываясь. Однако следователи СБУ сообщили ей о подозрении за коллаборационную деятельность, что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас фигурантка находится под стражей.

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