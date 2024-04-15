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По спорам о пенсиях и соцвыплатах отменят возможность обжалования в Верховный Суд и введут сокращенные сроки на апелляционное обжалование

12:48, 15 апреля 2024
Суд будет производить полный текст судебного решения по спорам о пенсиях и соцвыплатах только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора.
По спорам о пенсиях и соцвыплатах отменят возможность обжалования в Верховный Суд и введут сокращенные сроки на апелляционное обжалование
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В делах по пенсиям и другим социальным выплатам отменят возможность кассационного обжалования, уменьшат срок до 10 дней для апелляционного обжалования, а суд будет производить полный текст судебного решения только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора. Таким образом, народные депутаты предлагают ускорить рассмотрение соответствующих дел, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Судебные споры по поводу пенсий и других соцвыплат будут рассматриваться быстрее.

В последние годы их количество в административных судах значительно возросло.

Если в 2019 году общая доля пенсионных споров в админсудах составляла 22,6% (49,3 тыс. дел), то в 2022 году она увеличилась до 58,3% (207,5 тыс. дел).

Это огромная нагрузка на суды.

Поэтому вместе с коллегами из разных фракций, судейским сообществом и адвокатами подготовили законопроект № 11170, совершенствующий рассмотрение таких дел, а именно:

  • судебный сбор за подачу иска будет уменьшен вдвое;
  • рассмотрение будет завершено составлением сокращенного судебного решения (вводная и резолютивная часть);
  • суд будет производить полный текст судебного решения только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора;
  • сокращенные сроки на апелляционное обжалование (10 дней) и отсутствие кассационного обжалования;
  • ужесточаются требования для доказывания ответчиками (органы Пенсионного фонда Украины, другие государственные органы) правомерности их решений, действий или бездействия», - отметил Денис Маслов.

Следует отметить, что законопроект 11170 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типовых административных дел был зарегистрирован 12 апреля, однако его текст по состоянию на 13-00 15 апреля на сайте парламента отсутствует.

Автор: Наталя Мамченко 

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