По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

У справах щодо пенсій та інших соціальних виплат скасують можливість касаційного оскарження, зменшать строк до 10 днів для апеляційного оскарження, а суд виготовлятиме повний текст судового рішення лише на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору. Таким чином народні депутати пропонують прискорити розгляд відповідних справ, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

«Судові спори щодо пенсій та інших соцвиплат будуть розглядатися швидше.

За останні роки їх кількість в адміністративних судах значно зросла.

Якщо у 2019 році загальна частка пенсійних спорів в адмінсудах складала 22,6% (49,3 тис. справ), то у 2022 році вона збільшилася до 58,3% (207,5 тис. справ).

Це величезне навантаження на суди.

Тому разом із колегами з різних фракцій, суддівською спільнотою та адвокатами підготували законопроект № 11170, який удосконалює розгляд таких справ, а саме:

судовий збір за подання позову буде зменшено вдвічі;

розгляд завершуватиметься складенням скороченого судового рішення (вступна та резолютивна частина);

суд виготовлятиме повний текст судового рішення тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору;

скорочені строки на апеляційне оскарження (10 днів), та відсутність касаційного оскарження;

посилюються вимоги для доказування відповідачами (органи Пенсійного фонду України, інші державні органи) правомірності їх рішень, дій чи бездіяльності», - зазначив Денис Маслов.

Слід зазначити, що законопроект 11170 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розгляду справ незначної складності про пенсійні та інші соціальні виплати, а також типових адміністративних справ було зареєстровано 12 квітня, однак його текст станом на 13-00 15 квітня на сайті парламенту відсутній.

Автор: Наталя Мамченко

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