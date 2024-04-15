На Харківщині затримали колишню працівницю Укрпошти, яка поширювала російські газети

СБУ затримала колишню працівницю Укрпошти за співпрацю з ворогом на Харківщині.

Служба безпеки України затримала колишню працівницю Укрпошти, яка, за їхніми даними, під час окупації Ізюма на Харківщині співпрацювала з ворогом та очолила «філію роспошти». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що під час окупації частини Харківщини ця жінка, яка працювала в одному з відділень Укрпошти, надала допомогу росіянам. Як наслідок, вона була прийнята в окупаційну адміністрацію рф, де очолила місцеву «філію роспошти». За інформацією СБУ, вона організувала розсилку пропагандистських газет російського виробництва до домівок мешканців.

Також вона змушувала працівників захопленого відділення пошти роздавати примірники цих газет. За даними СБУ, вона також намагалася ввести в обіг конверти та поштові марки із символікою Кремля.

Після звільнення міста українськими військовими жінка намагалася уникнути правосуддя, приховуючись. Проте слідчі СБУ повідомили їй про підозру за колабораційну діяльність, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз фігурантка перебуває під вартою.

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