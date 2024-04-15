Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта о внесении изменений в статью 8 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда». Так, законопроектом 11154 от 8 апреля предлагается исключить положения ч. 2 статьи 8 Закона о Государственном бюджете на 2024 год, которым установлен размер минимальной заработной платы как расчетная величина для исчисления выплат по решению суда на уровне 1600 грн. 15 апреля к этому законопроекту был зарегистрирован альтернативный 11154-1, текст которого отсутствует.

Следовательно, авторы законопроекта 11154 в обоснование необходимости принятия отмечают, что с 1 апреля 2024 минимальная зарплата составляет 8000 грн. В то же время, в части второй этой же статьи устанавливается минимальная заработная плата в размере 1600 грн. как расчетная величина для исчисления выплат по решению суда.

«Предусмотренная ч. 2 статьи 8 Закона о Государственном бюджете на 2024 год минимальная заработная плата (1600 гривен), которая должна применяться как расчетная величина для исчисления выплат по решению суда, почти вдвое ниже определенного статьей 7 настоящего Закона прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 гривен).

Следовательно, применение уменьшенного размера минимальной заработной платы в отдельных случаях приведет к нарушению статьи 43 Конституции Украины, которая гарантирует, что каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату, не ниже определенной законом. Кроме того, установление различных размеров минимальных заработных плат, применяемых как определенные величины по установлению размеров оплаты труда за выполненную работником месячную (часовую) норму труда, некорректно, а также не согласуется с Законом «Об оплате труда», не предусматривающим наличие различных уровней минимальных заработных плат.

К тому же, конструкция – «для вычисления выплат» – не соответствует принципу правовой определенности, поскольку неизвестно, какие именно выплаты подпадают под действие этой нормы, что уже на сегодняшний день привело к разному толкованию указанной инициативы и неоднозначности при ее правоприменении, в частности, во время назначение и начисление решениями судов доплаты гражданам, работающим на территориях радиоактивного загрязнения.

Также введенное частью второй статьи 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» правовое регулирование привело к абсурдной ситуации, при которой граждане, доказавшие в судах неправомерные действия органов исполнительной власти по невыплате им денежных пособий (доплат, выплат), расчетной величиной которых есть минимальная заработная плата, получат такие доплаты по решению суда в разы меньше, чем должны их получить при надлежащем выполнении соответствующими государственными органами требований законодательства Украины» - считают авторы законопроекта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте также зарегистрирован законопроект 11170, которым по делам по пенсиям и другим социальным выплатам отменят возможность кассационного обжалования, уменьшат срок до 10 дней для апелляционного обжалования, а суд будет производить полный текст судебного решения только по просьбе стороны и при уплате дополнительного судебного сбора. Таким образом, народные депутаты предлагают ускорить рассмотрение соответствующих дел.

Автор: Наталья Мамченко

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