Украинский бизнес переезжает из городов в области

Самый популярный маршрут из столицы на Киевщину.

Источник иллюстративного изображения: business.diia.gov.ua

С начала 2022 года почти 19 тысяч украинских компаний переехало. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные ЕГР.

Из всего количества компаний, изменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, чуть более 1 тысячи переехали из города в область. Половина из них – более 600 предприятий – выехали из Киева.

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

Лидерами за переездами стали компании, занимающиеся оптовой торговлей – 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль – 92 релокации (7.8%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.