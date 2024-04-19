Поблизу парку «Кіото» у Києві загорівся автомобіль час руху, фото

Під час руху в легковому автомобілі «Chevrolet» сталося загоряння в моторному відсіку.

Джерело фото: ДСНС

У Деснянському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі. Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, 19 квітня вранці о 07:43 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кіото.

Виявилося, що під час руху в легковому автомобілі «Chevrolet» сталося загоряння в моторному відсіку.

Бійці ДСНС оперативно ліквідували пожежу о 08:04.

Жертв та постраждалих немає, а причину пожежі будуть уже встановлювати правоохоронці.

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